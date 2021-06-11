Самый точный прогноз погоды: когда закончатся дожди

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 11 июня погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, днем местами кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +22 до +27 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 11 июня: ночью – от +14 до +16, днем – от +24 до +26.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Такой температурный режим сохранится и 12 июня. 13 июня немного похолодает, температура не поднимется выше +25, 14 июня – не выше +22. При этом в течение всех этих дней метеорологи прогнозируют местами небольшие кратковременные грозовые дожди, которые прекратятся начиная с 16 июня. Также обещают погоду без осадков и 17 июня.

Праздники и народные приметы

Люди верили, что в этот день детям не рекомендуется бегать и прыгать на улице, так как это может привести к болезни.

Также считалось, что в этот день лучше не начинать дальнюю поездку, а отложить ее на другой день.

В народе считалось, что если 11 июня ветер весь день дует в одном направлении и к ночи усиливается, это к дождливой погоде.

Сон с 10 на 11 июня вещий. Сбудется он в самое ближайшее время. Особенно велика вероятность для тех, кто родился в этот день. Сновидение, увиденное днем 11 июня, не сулит ничего хорошего – будете плакать и переживать.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova