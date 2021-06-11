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Погодные рекорды Молдовы 11 июня

© Photo : Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1770)
17 0 0
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210611/35073837/pogodnye-rekordy-moldovy-11-june.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Самым теплым 11 июня на территории Молдовы было более семидесяти лет назад.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики. 

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© Sputnik / Антон Денисов
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По информации синоптиков, в 1946 году в этот день воздух прогрелся до отметки +34,6 градуса. 

А наиболее холодное 11 июня выдалось в 1899 году. Тогда термометры показали всего +9,1 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года

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Тема:
Погода в Молдове (1770)

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