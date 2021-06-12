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Шмель в цветках сада

Погодные рекорды Молдовы 12 июня

© REUTERS / Stephane Mahe
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1772)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210612/35089479/pogodnye-rekordy-moldovy-12-june.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Самым теплым 12 июня на территории Молдовы выдалось 75 лет назад.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики. 

Остров в океане
© Sputnik / Антон Денисов
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По информации синоптиков, в 1946 году в этот день воздух прогрелся до отметки +33,3 градуса. 

А наиболее холодное 12 июня выдалось в 1899 году. Тогда термометры показали всего +5,9 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1772)

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