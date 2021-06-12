Погодные рекорды Молдовы 12 июня

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Самым теплым 12 июня на территории Молдовы выдалось 75 лет назад.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1946 году в этот день воздух прогрелся до отметки +33,3 градуса.

А наиболее холодное 12 июня выдалось в 1899 году. Тогда термометры показали всего +5,9 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova