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Дождь

Самый точный прогноз погоды: дожди продолжаются, впереди – похолодание

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1773)
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КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 12 июня погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, днем местами кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +22 до +27 градусов по Цельсию.

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Точный прогноз погоды в Кишиневе на 12 июня: ночью – от +14 до +16, днем – от +24 до +26.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. Гидрологическая ситуация: в ближайшие сутки на реках Днестр, Прут и малых реках в водном режиме существенных изменений не ожидается", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

В воскресенье, 13 июня, температурный максимум составит от +18 до +23 градусов по Цельсию. Ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами ливни с градом. На 14 июня синоптики передают от +15 до +20 и грозы. С 15 по 17 июня прогнозируется от +19 до +24 и осадки.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 12 июня почитает память Преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской.

Согласно народным приметам, если в этот день пауки плетут паутину, то это к переменам погоды в ближайшее время. 

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Тема:
Погода в Молдове (1773)

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