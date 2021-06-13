Самый точный прогноз погоды: на Молдову снова обрушатся грозы и град

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КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 13 июня погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Синоптики прогнозируют облачность, ночью местами кратковременный дождь. Днем же периодически обещают ливни с грозами, местами возможен град.

Ветер северо-западный умеренный, днем временами порывистый. Средняя температура в дневные часы составит от +22 до +27 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 13 июня: ночью – от +13 до +15, днем – от +19 до +21.

"Гидрологическая ситуация: в ближайшие сутки на реках Днестр, Прут и малых реках в водном режиме существенных изменений не ожидается", – сообщили в Госгидрометеорологической службе. © Sputnik Календарь постов на 2021: основные правила

В понедельник, 14 июня, будет немного прохладнее. Синоптики передают от +15 до +20 градусов и грозы. С 15 по 17 июня прогнозируется от +19 до +24 и осадки. Потеплеет 18 июня, в этот день ожидается до +27 днем и также дожди. 19 июня сохранится аналогичный температурный режим, но уже без осадков.

Праздники и народные приметы

В этот день православные верующие чтут память святого Ерма, апостола от семидесяти. Дату также называют днем Еремея-распрягальника. Католическая церковь отмечает день святого Антония.

Данный период считался началом лета и концом пролетья. Зацветали розы и липы. 13 июня было принято заниматься повседневными делами или просто отдыхать. Хозяйки на огороде высаживали бобовые культуры. Мужчины опрыскивали от вредителей плодовые деревья. Люди уделяли время дому, семье, устраивали посиделки в кругу друзей или родных. Девушки готовили приданое на свадьбу.

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