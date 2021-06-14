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Самый точный прогноз погоды: в Молдове похолодает, когда вернется тепло

© Sputnik / Osmatesco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1774)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 14 июня погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами кратковременный дождь. 

Ветер северный умеренный, днем местами порывистый. Средняя температура в дневные часы составит от +16 до +21 градуса по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 14 июня: ночью – от +11 до +13, днем – от +17 до +19.

"Гидрологическая ситуация: в ближайшие сутки на реках Днестр, Прут и малых реках в водном режиме существенных изменений не ожидается", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.
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Во вторник, 15 июня, потеплеет. Синоптики прогнозируют до +24 градусов и дожди. Такая погода продержится до 17 июня. А уже 18 июня воздух прогреется до +27, также пройдут осадки. Дождей не ожидается 19 июня, при этом температура сохранится.

Праздники и народные приметы

В народе 14 июня отмечали "Устинов день". В старину было поверье, что в этот день не работают в огороде из-за опасности возникновения пожара. Существует такая поговорка "На Устина не городи тына".

Для семейного счастья и скорейшего замужества незамужним девушкам нужно было проводить этот день вместе со своими избранниками.

Считается, что если в этот день пойдет дождь, то он продлится до конца месяца, а когда солнечно - это к хорошему наливу колосьев.

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Тема:
Погода в Молдове (1774)

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