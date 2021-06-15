Самый точный прогноз погоды: дожди возвращаются

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 15 июня погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, на большей части кратковременный дождь с грозами. Ветер северный слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +22 до +27 градуса по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 15 июня: ночью – от +11 до +13, днем – от +24 до +26.

"Метеорологические факторы будут преобладать на рассеивание вредных примесей в воздухе. В ближайшие сутки на реке Прут на участке Крива – Костешты ожидается подъем уровня воды на 20-80 сантиметров, без негативных последствий, на остальной части реки Прут, реки Днестр и малых рек в водном режиме существенных изменений не ожидается", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

В среду, 16 июня, существенных изменений погоды не ожидается. Синоптики прогнозируют до +25 градусов днем, возможны кратковременные дожди с грозами. Такая погода продержится до 19 июня. А уже 20 июня воздух прогреется до +27, осадков не ожидается.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь отмечает память святителя Никифора, патриарха Константинопольского.

На Руси этот день называли "зеленые святки", "Никифор-дубодер", "вьюн зеленый".

В это время, несмотря на самый разгар полевых работ, парни и девушки по вечерам собирались на игрища, водили хороводы и пели песни. С этим днем связан старинный обряд, который называется "вьюнец". В этот день полагалось ходить по деревне к домам новобрачных, которые сыграли свадьбу весной, с цветками вьюнка в руках. При этом в их честь пели обрядные песни. Молодые же в ответ угощали взрослых вином, а детям давали монетки. Из цветков вьюнка в этот день девушки плели венки на счастье, на своих суженых. Полагалось делать это с мыслями о любимом человеке, а венок затем убирали на чердак и хранили до зимы. С этого дня начинается покос.

Считалось, что в Никифоров день самое удачное время заготавливать дубовую кору для дубления кожи.

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