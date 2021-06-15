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"Желтый код" в Молдове: синоптики вынесли новое предупреждение

© Sputnik / Alena Matveeva
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210615/35120753/zheltyj-kod-v-moldove-sinoptiki-vynesli-novoe-preduprezhdenie.html

Государственная гидрометеослужба объявила новое предупреждение в связи со сложными метеорологическими условиями.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила во вторник "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды.

"Сегодня ожидаются грозы, местами ливни (более 15 литров на квадратный метр) и град", – отметили в Гидрометеослужбе.

Сельхозугодья. Архивное фото
© Sputnik / Irina Leahova
На севере Молдовы непогода уничтожила десятки гектаров садов и посевов
Кроме того, синоптики прогнозируют шквалистый ветер, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду.

Предупреждение будет действовать с 13.00 до 21.00.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Теги:
желтый код

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