"Желтый код" в Молдове: синоптики вынесли новое предупреждение

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила во вторник "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды.
"Сегодня ожидаются грозы, местами ливни (более 15 литров на квадратный метр) и град", – отметили в Гидрометеослужбе.
Предупреждение будет действовать с 13.00 до 21.00.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
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