"Желтый код" в Молдове: синоптики вынесли новое предупреждение

Государственная гидрометеослужба объявила новое предупреждение в связи со сложными метеорологическими условиями.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила во вторник "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды.

"Сегодня ожидаются грозы, местами ливни (более 15 литров на квадратный метр) и град", – отметили в Гидрометеослужбе.

Кроме того, синоптики прогнозируют шквалистый ветер, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду.

Предупреждение будет действовать с 13.00 до 21.00.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova