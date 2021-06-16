Самый точный прогноз погоды: конца грозовым дождям не видно

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 16 июня погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный с грозами и градом. Ветер северный умеренный, днем местами порывистый. Средняя температура в дневные часы составит от +20 до +25 градуса по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 16 июня: ночью – от +13 до +15, днем – от +21 до +23.

"В ближайшие сутки на реке Прут на участке села Крива – Костешты ожидается подъем уровня воды на 50-150 сантиметров, возможен местами выход воды на пойму в Бричанском и Единецком районах, на остальной части реки Прут, реки Днестр и малых рек в водном режиме существенных изменений не ожидается", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

В четверг, 17 июня, сохранится неустойчивый характер погоды. Синоптики сообщают о продолжении дождей и гроз, местами может пройти град. Воздух прогреется до +25 градусов. В последующие дни начнет понемногу усиливаться жара. Так, к 22 июня температура воздуха достигнет +30. Во все эти дни синоптики прогнозируют дожди и грозы.

Праздники и народные приметы

Память мученика Лукиана почитается 16 июня православными верующими. В народе этот день называли Лука Ветреник, поскольку ветер в этот день являлся главным персонажем.

На Луку более всего боялись северо-восточного ветра, который будто бы приносит с собой беспрерывные дожди, вредные при наливании ржи. Наши предки внимательно следили за направлением ветра: с северной стороны - будет день ясный; холодноватый ветер - может быть градовый дождь; с юга или запада - к ненастью; с юго-запада - ненастье надолго.

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