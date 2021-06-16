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Молния

"Желтый код" — новое предупреждение синоптиков

© Pixabay / FelixMittermeier
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210616/35134019/zheltyj-kod-novoe-preduprezhdenie-sinoptikov.html

Государственная гидрометеослужба объявила новое предупреждение в связи со сложными метеорологическими условиями.

КИШИНЕВ, 16 июня — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила в среду "желтый код" метеоопасности в связи с проливными дождями. Предупреждение действует с 13.00 до 21.00 по всей стране, отметили в ведомстве.

Дождь
© Sputnik / Mihai Caraus
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В Молдове ожидаются грозы, град, проливные дожди (15-35 литров на квадратный метр), шквалистый ветер со скоростью до 20 м/с.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Теги:
дождь, град, погода

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