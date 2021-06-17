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Кишинев

Погодные рекорды Молдовы 17 июня

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Sputnik Молдова
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Самым холодным 17 июня на территории Молдовы выдалось во втором десятилетии XX века.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики. 

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© Sputnik / Костис Нтантамис
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По информации синоптиков, в 1913 году в этот день воздух прогрелся до отметки +6,4 градуса. 

А максимум 17 июня зафиксировали дважды - в 1954 году. Тогда термометры показали +32,6 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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