Погодные рекорды Молдовы 17 июня

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Самым холодным 17 июня на территории Молдовы выдалось во втором десятилетии XX века.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1913 году в этот день воздух прогрелся до отметки +6,4 градуса.
А максимум 17 июня зафиксировали дважды - в 1954 году. Тогда термометры показали +32,6 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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