Самый точный прогноз погоды: дожди не отступают

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КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 17 июня погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно с прояснениями, кратковременные грозовые дожди, днем местами сильные с градом. Ветер северо-восточный слабый до умеренного, днем при грозах порывистый. Средняя температура в дневные часы составит от +20 до +25 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 17 июня: ночью – от +14 до +16, днем – от +22 до +24.

"В ближайшие сутки на реке Прут на участке Ширеуцы – Костешты продолжится подъем уровня воды, без негативных последствий, на остальной части реки Прут, реки Днестр и малых рек в водном режиме существенных изменений не ожидается", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Неустойчивый характер погоды сохранится 18-19 июня. Синоптики сообщают о продолжении дождей и гроз, местами может пройти град. Воздух прогреется до +25 градусов. В последующие дни начнет понемногу усиливаться жара. Так, к 23 июня температура воздуха достигнет +32. Во все эти дни синоптики прогнозируют дожди и грозы.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь совершает память преподобного аввы Дорофея. Дорофей был учеником преподобного Иоанна Пророка в палестинском монастыре аввы Серида в VI веке.

На Руси этот день называли "день Дорофея", "Дорофей", "Дорофеев день".

На Дорофея, как и на Митрофана, примечают направление ветра. С этого дня начинаются самые короткие ночи в году – воробьиные. Также верили, что на Дорофея расцветает загадочная сон-трава, о ней существует такая легенда.

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