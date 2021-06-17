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Гроза

"Желтый код" — новое грозовое предупреждение от гидрометцентра

© CC0 / Pixabay / WikimediaImages
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210617/35150262/zheltyy-kod-grozovoe-preduprezhdenie-gidromettsentr.html

Государственная гидрометеослужба объявила новое предупреждение в связи со сложными метеорологическими условиями.

КИШИНЕВ, 17 июня — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила в четверг "желтый код" метеоопасности в связи с проливными дождями. Предупреждение действует с 13.00 до 21.00 по всей стране, отметили в ведомстве.

Пара гуляет в парке под дождем
© Sputnik / Osmatesco
Самый точный прогноз погоды: дожди не отступают

В Молдове ожидаются грозы, град, проливные дожди (15-35 литров на квадратный метр), шквалистый ветер со скоростью до 15-20 м/с.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Теги:
дождь, желтый код, град, погода

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