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Дождь

Самый точный прогноз погоды: нескончаемые дожди и грозы

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1777)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 18 июня погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно с прояснениями, кратковременные грозовые дожди, днем местами сильные, с градом. Ветер северо-восточный слабый до умеренного, днем при грозах порывистый. Средняя температура в дневные часы составит от +22 до +27 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 18 июня: ночью – от +15 до +17, днем – от +24 до +26.

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"В ближайшие сутки на реке Прут на участке села Ширеуцы – Костешты ожидается спад уровня воды на 0,2-0,7 метра , на реке Прут на участке Унгены - село Леушены ожидается подъем уровня уровня на 0,2-0,7 метра, без негативных последствий; на остальной части реки Прут, реки Днестр и малых рек в водном режиме существенных изменений не ожидается", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

По данным синоптиков, неустойчивый характер погоды сохранится и 19 июня. Метеорологи сообщают о продолжении дождей и гроз, местами может пройти град. Воздух прогреется до +25 градусов. В последующие дни начнет понемногу усиливаться жара. Так, к 23 июня температура воздуха достигнет +32 и останется таковой и 24 июня. Во все эти дни синоптики прогнозируют дожди и грозы.

Праздники и народные приметы

18 июня отмечается день священномученика Дорофея, епископа Тирского. В народе говорили: "День Дорофея - утро вечера мудренее". Если в этот день солнце парит и тишина в воздухе, можно готовится к грозе. С Дорофея начинаются самые короткие ночи в году - "воробьиные".

  • Хорошая погода на день Дорофея – будет хороший урожай зерна.
  • Ветер 18 июня дует с восточной стороны – лето будет ветреным и дождливым.
  • Много пустоцвета на огурцах – нужно было совершить один важный обряд.
  • Если выполоть все сорняки утром на Дорофея, то они, по примете, больше не появятся. 

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Тема:
Погода в Молдове (1777)

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Теги:
дождь, гроза, Кишинев, погода

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