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Погодные рекорды Молдовы 19 июня

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210619/35174081/Pogodnye-rekordy-Moldovy-19-iyunya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. Самым холодным 19 июня на территории Молдовы выдалось в 50-е годы XX века.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики. 

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© Sputnik / Антон Денисов
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По информации синоптиков, в 1958 году в этот день воздух прогрелся до отметки всего в +7,4 градуса.

А температурный максимум 19 июня зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +35,1 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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