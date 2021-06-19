Погодные рекорды Молдовы 19 июня

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. Самым холодным 19 июня на территории Молдовы выдалось в 50-е годы XX века.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1958 году в этот день воздух прогрелся до отметки всего в +7,4 градуса.
А температурный максимум 19 июня зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +35,1 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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