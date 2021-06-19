Самый точный прогноз погоды: дождям не видно конца

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 19 июня погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди с грозами. Ветер восточный слабый, при грозах порывистый. Средняя температура в дневные часы составит от +20 до +25 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 19 июня: ночью – от +15 до +17, днем – от +22 до +24.

"В ближайшие сутки на реке Днестр на участке Сорока - Грушка ожидается подъем уровня воды на 30-90 сантиметров, на остальной части реки Днестр, Прут и малых рек в водном режиме существенных изменений не ожидается", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

По данным синоптиков, неустойчивый характер погоды сохранится и 20 июня. Метеорологи сообщают о продолжении дождей и гроз, местами может пройти град. Воздух прогреется до +26 градусов. В последующие дни будет понемногу усиливаться жара. Так, к 23 июня температура воздуха достигнет +32 и останется такой и 24 июня. Во все эти дни синоптики прогнозируют дожди и грозы.

Праздники и народные приметы

19 июня православные верующие чтут память преподобного Илариона Далматского.

На Руси святого называли Ларионом. В день его памяти было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. Крестьяне считали, что если вовремя с ними не справиться, это принесет беды. Также считалось, что сорную траву можно полоть, только когда месяц идет на убыль, а на полную луну такая работа бесполезна, поскольку сорняки вскоре снова вырастут.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova