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Искусственная дамба в Унгенах, архивное фото

На Молдову идет циклон: спасатели и полиция готовятся к наводнениям

© Photo : Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1778)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210619/35180664/moldova-ciklon-navodneniya.html

Сотни сотрудников подразделений МВД переведены в режим усиленной готовности, по всей территории Молдовы рекомендуют укрепить плотины.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. В связи с неблагоприятными погодными условиями и учитывая ущерб, уже нанесенный проливными дождями, в МВД перевели в режим усиленного несения службы более 300 сотрудников подведомственных подразделений.

Совместные патрули спасателей, полиции и карабинеров проводят в эти дни проверки защитных дамб и плотин, чтобы предотвратить возможный риск наводнений.

Экономическим агентам, управляющим водоемами, МВД настоятельно рекомендует проверять устойчивость плотин, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций. Кроме того, необходимо внимательно следить за гидрометеорологическими прогнозами.

Кроме того, сотрудников МВД привлекают к проверке и оценке рисков перекрытия участков дорог общего пользования, мест скопления воды, а также к инспектированию домохозяйств на территориях, подверженных риску наводнений.

По состоянию на субботу риск наводнений оценивается как минимальный, сообщает министерство.

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Тема:
Погода в Молдове (1778)

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Теги:
МВД, ливни, наводнение

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