Самый точный прогноз погоды: ливни, грозы, град

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 июня погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно с прояснениями, на большей части страны кратковременные грозовые дожди, днем местами ливни с градом. Ветер северо-восточный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Средняя температура в дневные часы составит от +21 до +26 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 20 июня: ночью – от +15 до +17, днем – от +23 до +25.

"В ближайшие сутки на реке Днестр на участке Сорока – Грушка ожидается подъем уровня воды на 30-90 сантиметров, на остальной части реки Днестр, Прут и малых рек в водном режиме существенных изменений не ожидается", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

По данным синоптиков, неустойчивый характер погоды сохранится и 21 июня. Метеорологи сообщают о продолжении дождей и гроз, местами может пройти град. Воздух прогреется до +29 градусов. В последующие дни будет понемногу усиливаться жара. Так, к 23 июня температура воздуха достигнет +32 и останется такой и 24 июня. Во все эти дни синоптики прогнозируют дожди и грозы.

Праздники и народные приметы

Православная церковь в этот день отмечает память мученика Феодота Анкирского. Он жил в III веке и содержал гостиницу.

Феодот часто беседовал с постояльцами о жизни и вере, своими речами обратил к христианству многих язычников, а грешников побудил раскаяться.

Во время гонений на христиан гостиница праведника стала убежищем для многих из них. Он также посещал мучеников в темницах, утешая, и тайно погребал их тела после кончины. За свою деятельность Феодот получил дар исцеления недугов.

В то время мученическую смерть от рук гонителей приняли семь святых дев. Одна из них, Текуса, явилась во сне Феодоту и велела ему поднять тела дев со дна озера и похоронить. Он выполнил просьбу мученицы с Божьей помощью.

Когда мужчина подошел к озеру, поднялся такой ветер, что вода отошла, и дно обнажилось. Узнав об этом, нечестивый правитель подверг Феодота истязаниям, а затем казнил. Однако до последних своих минут святой не отрекался от веры, а, напротив, продолжал славить Христа.

В народе считалось, что на Федота (Феодота) можно смело купаться в реках и озерах, не боясь русалок.

Говорили, что в этот день святой сидел у воды с острым серпом, и если видел русалку, то сразу обрезал ей волосы серпом. А ведь именно в волосах у русалок скрыта вся колдовская сила, поэтому речные девы Федота боялись.

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