Самый точный прогноз погоды: в Молдову приходят тропики — жара и дожди

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КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 21 июня погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.

Переменная облачность, днем местами небольшие грозовые дожди. Ветер северо-восточный слабый.

Средняя температура в дневные часы составит от +25 до +29 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 21 июня: ночью от +16 до +18, днем от +26 до +28 градусов.

"В ближайшие сутки на реках Днестр и Прут ожидается подъем уровня воды на 10-30 сантиметров, на малых реках в водном режиме существенных изменений не ожидается", – сообщили в Госгидрометеослужбе.

По данным синоптиков, неустойчивый характер погоды сохранится и 22 июня. Метеорологи сообщают о продолжении дождей и гроз. Воздух прогреется до +31 градуса. В последующие дни будет понемногу усиливаться жара. Так, к 23 июня температура воздуха достигнет +32 градусов и останется такой и 24 июня. Во все эти дни синоптики прогнозируют дожди и грозы.

Праздники и народные приметы

Православная церковь отмечает в этот день память великомученика Феодора Стратилата, жившего в III-IV веках. Житие святого рассказывает о пытках, которые он претерпел по приказу царя Ликиния — гонителя христиан.

По преданию, святой умер на кресте, а его душу забрали и вознесли на небеса ангелы.

Еще одна версия жития повествует о том, что Феодор вступил в борьбу с чудовищным змием и победил его.

На Руси великомученик Феодор Стратилат почитается как покровитель православного воинства.

Этот день считали своим праздником колодезники — мастера, специализирующиеся на строительстве колодцев.

С вечера на Федора (Феодора) они клали сковороды на места, предназначенные для колодцев, а на другое утро по тому, насколько сковорода запотела, делали выводы, есть под землей вода или лучше копать колодец в другом месте. Часто место для колодца определяли по утреннему туману: где он на заре ложится, там и нужно рыть.

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