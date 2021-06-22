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Погодные рекорды Молдовы 22 июня

© Sputnik / Irina Leahova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1779)
28 0 0
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210622/35195979/pogodnye-rekordy-moldova-22-june.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 22 июня был отмечен 111 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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© Sputnik / Антон Денисов
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По информации синоптиков, в этот день в 1910 году воздух прогрелся всего до +7 градусов по Цельсию.

Рекордный максимум же метеорологи зафиксировали сравнительно недавно. В этот день летом 2012 года столбик термометра в тени показывал +37,5 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 22 июня, составляет 30,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1779)

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