Самый точный прогноз погоды: когда закончатся дожди

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КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 22 июня погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.

Переменная облачность, местами небольшие грозовые дожди. Ветер северо-восточный слабый.

Средняя температура в дневные часы составит от +26 до +31 градуса по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 22 июня: ночью от +17 до +19, днем от +28 до +30 градусов.

"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе", – сообщили в Госгидрометеослужбе.

В ближайшие сутки на реках Днестр, Прут и малых реках в водном режиме существенных изменений не ожидается.

По данным синоптиков, неустойчивый характер погоды сохранится и 23 июня. Метеорологи сообщают о продолжении дождей и гроз. Воздух прогреется до +32 градусов. Такая погода сохранится до 26 июня. Во все эти дни синоптики прогнозируют грозы.

Однако 27 и 28 июня жара начнет спадать, ожидается +28 градусов и без дождей.

Праздники и народные приметы

В этот день почитается память святителя Кирилла Александрийского. В прежние времена день 22 июня имел еще и такое название – Кирилл Конец Весны Начало Лету.

Это второй день летнего солнцестояния, и это самый длинный день в году. По этому поводу наши предки говорили, что "На Кириллу солнышко отдает земле всю свою силу".

По солнцу и о предстоящей погоде судили: если оно светит днем как бы сквозь оболочку – надо вскоре ожидать дождя.

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