Самый точный прогноз погоды: когда закончатся дожди

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 22 июня погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Переменная облачность, местами небольшие грозовые дожди. Ветер северо-восточный слабый.
Средняя температура в дневные часы составит от +26 до +31 градуса по Цельсию.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 22 июня: ночью от +17 до +19, днем от +28 до +30 градусов.
"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе", – сообщили в Госгидрометеослужбе.
В ближайшие сутки на реках Днестр, Прут и малых реках в водном режиме существенных изменений не ожидается.
По данным синоптиков, неустойчивый характер погоды сохранится и 23 июня. Метеорологи сообщают о продолжении дождей и гроз. Воздух прогреется до +32 градусов. Такая погода сохранится до 26 июня. Во все эти дни синоптики прогнозируют грозы.
Однако 27 и 28 июня жара начнет спадать, ожидается +28 градусов и без дождей.
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Это второй день летнего солнцестояния, и это самый длинный день в году. По этому поводу наши предки говорили, что "На Кириллу солнышко отдает земле всю свою силу".
По солнцу и о предстоящей погоде судили: если оно светит днем как бы сквозь оболочку – надо вскоре ожидать дождя.
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