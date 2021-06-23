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Молдова. Природа

Погодные рекорды Молдовы 23 июня

© Photo : Алекс Димитров
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1780)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210623/35214043/pogodnye-rekordy-moldovy-23-june.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. Самым холодным 23 июня на территории Молдовы выдалось в середине прошлого века.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики. 

Сбор урожая картофеля
© Sputnik / Антон Денисов
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По информации синоптиков, в 1942 году в этот день воздух прогрелся всего до +8 градусов по Цельсию.

А температурный максимум 23 июня был зафиксирован четырьмя годами позже, в 1946-м. Тогда термометры показали +35,6 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

 

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Тема:
Погода в Молдове (1780)

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Теги:
рекорды, погода

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