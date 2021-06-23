Самый точный прогноз погоды: синоптики вновь сообщают о дождях

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 23 июня погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.

Переменная облачность, ночью местами, а днем на большей части территории кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-восточный слабый.

Средняя температура в дневные часы составит от +27 до +32 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 23 июня: ночью – от +18 до +20, днем - от +29 до +31 градуса.

"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе", – сообщили в Госгидрометеослужбе.

В ближайшие сутки на реке Днестр на участке Григориополь-Бендеры ожидается подъем уровня воды на 30-60 сантиметров, на остальной части реки Днестр, Прут и малых рек в водном режиме существенных изменений не ожидается.

По данным синоптиков, неустойчивый характер погоды сохранится и 24 июня. Метеорологи сообщают о продолжении дождей и гроз. Воздух прогреется до +33 градусов. Такая погода сохранится до 26 июня. Во все эти дни синоптики прогнозируют грозы.

Однако 27 и 28 июня жара начнет спадать, ожидается до +25 градусов. Несмотря на то, что ранее синоптики обещали два дня без осадков, теперь они обновили свой прогноз и вновь обещают грозы.

Праздники и народные приметы

В этот день Православная церковь чествует священномученика Тимофея, служившего в IV веке епископом в городе Пруссе (область Вифания). За свою духовную чистоту и праведный образ жизни он получил от Господа дар чудотворения.

В народе святого Тимофея почитали, в частности, за то, что в его день случались разного рода знамения.Они предвещали, в основном, плохое – но тем важнее они были для людей, которые получали возможность подготовиться к неприятным событиям. Любой пустяк, на который в другой день никто бы не обратил внимания, на Тимофея приобретал пророческое значение.

Если в этот день по гумну вереницами бегали мыши – это обещало голодный год. Если по полям утром бродили стаи волков – к падежу скота. Если вороны стаей летели из-за леса – это значило, что будет повальный мор. А если кто-нибудь увидит в небе огненного змея – быть войне. В народе говорили: "Тимофеевские знамения грозой грозят".

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