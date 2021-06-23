12:19 23 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.37
  • USD17.97
  • RUB0.25
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Дождь

"Желтый код" — новое грозовое предупреждение от Гидрометцентра

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
Получить короткую ссылку
110 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/08/31968253.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210623/35216153/zheltyy-kod-novoe-grozovoe-preduprezhdenie-ot-gidromettsentra.html

Государственная гидрометеослужба объявила новое предупреждение в связи со сложными метеорологическими условиями.

КИШИНЕВ, 23 июня — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила в среду "желтый код" метеоопасности в связи с проливными дождями. Предупреждение действует с 13.00 до 21.00 по всей стране, отметили в ведомстве.

Пара гуляет в парке под дождем
© Sputnik / Osmatesco
Самый точный прогноз погоды: дожди не отступают

В Молдове ожидаются грозы, град, проливные дожди (15-35 литров на квадратный метр), шквалистый ветер со скоростью до 15-20 м/с.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Очередное предупреждение метеорологов: объявлен новый "желтый код"
В Молдове – "желтый код": вынесено новое предупреждение синоптиков
Теги:
погода, дожди

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: боль от утрат и вера в победу – какими были первые дни войны
День памяти и скорби: Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
Видео: "Вечная слава павшим" – Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Рейтинг расходов участников парламентских выборов
Рейтинг расходов участников парламентских выборов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться