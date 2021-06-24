Погодные рекорды Молдовы 24 июня

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Самым холодным 24 июня на территории Молдовы выдалось в середине прошлого века.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1949 году в этот день воздух прогрелся всего до +8,1 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 24 июня зафиксировали в 1946-м. Тогда термометры показали +35,3 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>