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Самый точный прогноз погоды: жара и короткое прояснение

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1783)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 июня погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.

Переменная облачность, ночью местами небольшие кратковременные грозовые дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер слабый.

Средняя температура в дневные часы составит от +29 до +33 градусов по Цельсию.

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Точный прогноз погоды в Кишиневе на 24 июня: ночью – от +18 до +20, днем - от +30 до +32 градусов.

"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе", – сообщили в Госгидрометеослужбе.

Как отметили синоптики, в ближайшие сутки на реке Днестр на участках села Грушка – Каменка и Бендеры – село Талмаза продолжится подъем уровня воды на 0,2-0,8 метра, без негативных последствий, на остальной части реки Днестр, Прут и малых рек в водном режиме существенных изменений не ожидается.

По данным синоптиков, неустойчивый характер погоды сохранится и 25 июня. Метеорологи сообщают о продолжении дождей и гроз. Воздух прогреется до +33 градусов. Такая погода сохранится и 26 июня. Во все эти дни синоптики прогнозируют грозы. 

Однако 27 июня жара начнет спадать, ожидается до +28 градусов, но также прогнозируют дожди. Без осадков ожидается только 28 и 29 июня, при этом дневной максимум температуры будет также в пределах +28 градусов. Затем, 30 июня, снова обещают грозы. 

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В этот день Православная церковь чествует память апостолов Варфоломея (Нафанаила) и Варнавы (Иосии), а также преподобного Варнавы Ветлужского (1445).

В народе считалось, что на день Варнавы или, как говорили, Варнавы Земляничника, следует с особым уважением относиться к природе, вплоть до того, что было запрещено даже рвать траву. 

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Тема:
Погода в Молдове (1783)

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Теги:
климат, погода, Молдова

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