Погодные рекорды Молдовы 25 июня

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. Самым холодным 25 июня на территории Молдовы выдалось более века назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1908 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,4 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 25 июня зафиксировали в 1957-м. Тогда термометры показали +37,1 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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