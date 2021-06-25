Самый точный прогноз погоды: каким будет конец июня

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КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 июня погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.

Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый.

Средняя температура в дневные часы составит от +30 до +33 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 25 июня: ночью – от +20 до +22, днем – от +31 до +33 градусов.

"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе", – сообщили в Госгидрометеослужбе.

Как отметили синоптики, в ближайшие сутки на реке Днестр ожидается колебание уровня воды на 10-50 сантиметров, на Пруте и малых реках в водном режиме существенных изменений не ожидается.

По данным синоптиков, жаркая погода сохранится и 26 июня. В то же время метеорологи сообщают о продолжении дождей и гроз. Воздух прогреется до +33 градусов.

Однако 27 июня жара начнет спадать, ожидается до +28 градусов, но также прогнозируют дожди. Осадков не будет только 28 и 29 июня, при этом дневной температурный максимум будет также в пределах +28 градусов. Затем, 30 июня, снова обещают грозы.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь почитает память преподобного Петра Афонского, который родился в VII веке.

А согласно народным поверьям, если 25 июня много росы, то это к хорошему урожаю.

Считалось, если человек родился 25 июня, то ему покровительствует яблоня – дерево очень щедрое и сердечное, которое также может заставлять людей быть безотчетными.

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