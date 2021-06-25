15:43 25 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.49
  • USD17.99
  • RUB0.25
  • RON4.36
  • UAH0.65
Поиск
Прогноз погоды, жара

Очередной "желтый код" от Гидрометцентра: чем удивит погода

© Sputnik / Alexey Maishev
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1786)
81 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/19/35249830.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210625/35249832/Ocherednoy-Zheltyy-kod-ot-Gidromettsentra-chem-udivit-pogoda.html

Превратности погоды: Государственная гидрометеослужба на следующий день после грозового предупреждения сообщает о наступлении аномальной жары.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с жарой. Предупреждение будет действовать в течение двух дней.

"Прогнозируемое явление: повышение температуры до +33 ° C 26 июня после полудня в центральных и южных районах страны, максимальная температура воздуха достигнет +33 градусов Цельсия", - сообщили в Гидрометцентре.

Гидрометцентр ранее объявил такое же предупреждение и на 25 июня.

Жаркое лето
© Sputnik / Sergei Mamontov
Рекордная жара в России: в Москве продлен оранжевый уровень опасности

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Как одеваться в жару

В жару предпочтение следует отдавать легким, струящимся тканям, таким как хлопок, шелк, лен. Такая одежда стоит довольно дорого, но в ней вам точно не будет жарко.

Если нет возможности приобрести одежду из хороших, дорогих тканей, можно купить вещи, в которых доля натуральной ткани выше.

Одежда в бельевом стиле остается в тренде. Платья из шелка и кружева — это красиво и сексуально.

Головные уборы могут быть разных фасонов и с разной отделкой. Многие предпочитают шляпы классических цветов. Это хорошо, так как спасает в жару.

 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1786)

По теме

Рекордная жара в России: в Москве продлен оранжевый уровень опасности
Самый точный прогноз погоды: каким будет конец июня
Теги:
желтый код, прогноз, погода, жара

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
Фото: в чем молдавские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио
Россия сегодня — это мы
Видео: "Россия сегодня" – это мы: к юбилею международного информагентства
Рейтинг расходов участников парламентских выборов
Рейтинг расходов участников парламентских выборов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться