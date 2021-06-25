Очередной "желтый код" от Гидрометцентра: чем удивит погода

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с жарой. Предупреждение будет действовать в течение двух дней.
"Прогнозируемое явление: повышение температуры до +33 ° C 26 июня после полудня в центральных и южных районах страны, максимальная температура воздуха достигнет +33 градусов Цельсия", - сообщили в Гидрометцентре.
Гидрометцентр ранее объявил такое же предупреждение и на 25 июня.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Как одеваться в жару
В жару предпочтение следует отдавать легким, струящимся тканям, таким как хлопок, шелк, лен. Такая одежда стоит довольно дорого, но в ней вам точно не будет жарко.
Если нет возможности приобрести одежду из хороших, дорогих тканей, можно купить вещи, в которых доля натуральной ткани выше.
Одежда в бельевом стиле остается в тренде. Платья из шелка и кружева — это красиво и сексуально.
Головные уборы могут быть разных фасонов и с разной отделкой. Многие предпочитают шляпы классических цветов. Это хорошо, так как спасает в жару.
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