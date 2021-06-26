Самый точный прогноз погоды: чего ждать в начале июля

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КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 26 июня погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.

Переменная облачность, местами кратковременные дожди с грозами. Ветер слабый.

Средняя температура в дневные часы составит от +28 до +32 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 26 июня: ночью – от +20 до +22, днем – от +30 до +32 градусов.

"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе", – сообщили в Госгидрометеослужбе.

Как отметили синоптики, в ближайшие сутки на реке Днестр на участке Дубоссары - Бендеры- продолжится подъем уровня воды на 0.3-0.9 метра, на остальной части реки Днестр, Прут и малых рек в водном режиме существенных изменений не ожидается.

По данным синоптиков, жаркая погода сохранится и 27 июня. В то же время метеорологи сообщают о продолжении дождей и гроз. Воздух прогреется до +28 градусов. Далее станет еще жарче, 28-29 июня ожидается до +29, а 30 июня по 2 июля воздух прогреется до +33 градусов, снова обещают грозы.

Праздники и народные приметы

В этот день православные верующие чтут память святой мученицы Акилины Старшей, которая родилась в III веке.

На Руси святую Акилину называли Акулиной. В день ее памяти было принято готовить мирскую кашу из гречи, оставшейся от предыдущего урожая. Этим блюдом угощали нищих и странников.

В степных краях за неделю до этого дня или на неделю позже сеяли гречиху.

Крестьяне считали дурной приметой пить на Акулину молоко, поскольку верили, что в этот день оно становится вредным для здоровья.

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