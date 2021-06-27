Самый точный прогноз погоды: как начнется последняя неделя июня

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 27 июня погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, местами грозовые дожди с грозами. Ветер слабый.

Средняя температура в дневные часы составит от +23 до +28 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 27 июня: ночью – от +17 до +19, днем – от +25 до +27 градусов.

Как отметили синоптики, в ближайшие сутки на реке Днестр на участке Бендеры - Талмаза продолжится подъем уровня воды на 0.3-0.8 м, на остальной части реки Днестр, Прут и малых рек в водном режиме существенных изменений не ожидается.

По данным синоптиков, жаркая погода сохранится и 28 июня, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +29 градусов. Такой же температурный режим сохранится и 29 июня. Далее станет еще жарче, с 30 июня по 2 июля воздух прогреется до +33 градусов, снова обещают грозы.

Праздники и народные приметы

В этот день верующие вспоминают библейского пророка Элишу, помощника Ильи-пророка.

На Елисея продолжали сеять гречиху. Этим занимались обычно в ясную и сухую погоду.

Хотя сеяли гречиху в сухое поле, после посева нужен был дождь, чтобы семена быстрей проросли. Для этого люди заклинали крапиву, просили ее обжечь небеса, чтобы оттуда хлынул ливень. Но дождя ждали только на следующий день. Считалось, что дождь на Елисея предвещает еще долгих семь недель сырой погоды.

В этот день также принято было освящать новую одежду, чтобы она не принесла своему хозяину несчастий. Так же поступали с чужой одеждой, доставшейся в дар или в наследство. Ритуал совершали только с вещами, купленными после Нового года и надетыми не более трех раз, а также с нарядами, в которых человек чувствовал себя неуютно.

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