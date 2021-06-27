Погодные рекорды Молдовы 27 июня

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. Самым холодным 26 июня на территории Молдовы выдалось совсем недавно.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 2014 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,8 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 27 июня зафиксировали в 1939-м. Тогда термометры показали +35 градусов.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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