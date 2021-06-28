Самый точный прогноз погоды: чего ждать на следующей неделе

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КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 28 июня погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +25 до +30 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 28 июня: ночью – от +17 до +19, днем – от +27 до +29 градусов.

Как отметили синоптики, в ближайшие сутки на реках Днестр и Прут выше Костештского водохранилища ожидается колебание уровня воды в пределах 20-50 см, на pеке Прут ниже Костештского водохранилища и малых рек в водном режиме существенных изменений не ожидается.

По данным синоптиков, жаркая погода сохранится и 29-30 июня, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +29-30 градусов. Далее станет еще жарче, 1 июля воздух прогреется до +33 градусов, снова обещают грозы. 2,3 и 4 июля также сохранится жаркая погода, ожидается до +30 градусов и кратковременные дожди с грозами.

Праздники и народные приметы

В этот день православные верующие чтут память святого Вита, который пострадал за Христа в царствование императора Диоклетиана(284–305).

На Руси крестьяне в этот день наблюдали приметы. Считалось, что после этого дня нельзя больше сеять.

Зато на Фита (Вита) особенно рьяно идет в рост овес. Поэтому начинали охранять поля от скотины, а скотину - от сочной зелени. Если этого не делать, домашние животные могут объесться свежих побегов на хлебном поле, что грозит им болезнями или гибелью

Также было принято молиться святому Виту о защите скота от всякой другой напасти.

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