Погодные рекорды Молдовы 29 июня

КИШИНЕВ, 29 июн - Sputnik. Самым холодным 29 июня на территории Молдовы выдалось порядка шести десятилетий назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1962 году в этот день минимальная температура воздуха составила +7,9 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 29 июня зафиксировали в 1968-м. Тогда термометры показали +34,5 градусов.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>