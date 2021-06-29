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Фонтан в парке Валя Морилор

Погодные рекорды Молдовы 29 июня

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1792)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210629/35287430/pogodnye-rekordy-moldova-29-iyunya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 29 июн - Sputnik. Самым холодным 29 июня на территории Молдовы выдалось порядка шести десятилетий назад.

Прохожие на одной из улиц в Москве во время ливня
© Sputnik / Evgeny Odinokov
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Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1962 году в этот день минимальная температура воздуха составила +7,9 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 29 июня зафиксировали в 1968-м. Тогда термометры показали +34,5 градусов.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1792)

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Теги:
синоптики, погода, рекорды

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