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Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Самый точный прогноз погоды: на Молдову надвигается африканская жара

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1793)
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КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 29 июня погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, без осадков. Ветер западный слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +25 до +29 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 29 июня: ночью – от +17 до +19, днем – от +27 до +29.

"В среду потеплеет. Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе.

В ближайшие сутки на реках Днестр и Прут (выше Костештского водохранилища) ожидается снижение уровня воды в пределах 10-60 сантиметров, а на реке Прут ниже Костештского водохранилища и малых реках в водном режиме существенных изменений не ожидается", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

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В среду, 30 июня, температурный максимум составит от +30 до +34 градусов по Цельсию и без осадков. На 1 июля синоптики передают от +28 до +33 и местами грозы. А 2 июля ожидается от +23 до +28, местами грозовые дожди.

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Праздники и народные приметы

Православная церковь 29 июня почитает память Святителя Тихона, епископа Амафунтского, преподобного Тихона Медынского, Калужского и священномученика Тигрия пресвитера и мученика Евтропия чтеца.

Согласно народным приметам, в этот день все затихает. Считалось, если 29 июня собирать травы, то снадобья, приготовленные на их основе, будут очень действенными.

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Тема:
Погода в Молдове (1793)

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Теги:
Молдова, точный прогноз погоды

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