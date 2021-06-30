Погодные рекорды Молдовы 30 июня

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Самым холодным 30 июня на территории Молдовы выдалось более полувека назад.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1962 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,9 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 30 июня зафиксировали в первой половине прошлого века – в 1937-м. Тогда термометры показали +37 градусов.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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