Самый точный прогноз погоды: ожидается жара и грозы

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КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 30 июня погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, днем местами кратковременный дождь с грозами. Ветер южный слабый. Средняя температура в дневные часы составит от +25 до +29 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 30 июня: ночью – от +15 до +20, днем – от +29 до +34.

"В ближайшие сутки на реке Днестр ожидается колебание уровня воды в пределах 10-50 сантиметров, на Пруте и малых реках в водном режиме существенных изменений не ожидается", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

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В четверг, 1 июля, температурный максимум составит от +28 до +33 градусов, грозовые дожди. На 2 июля ожидается от +23 до +28, местами также грозовые дожди. Такая погода продержится до 6 июля.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 30 июня почитают память трех братьев по имени Исмаил, Мануил и Савел, которые происходили из семьи очень знатного язычника, но при этом их мать была приверженкой христианства и воспитала сыновей по Закону Божию.

Раньше существовала примета, согласно которой, если много яиц сваришь 30 июня, то куры будут хорошо нестись. Из яиц в этот день обычно готовили омлеты с сыром, луком, хлебом.

Люди верили: гроза 30 июня, – значит, будет хороший урожай.

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