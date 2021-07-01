Самый точный прогноз погоды: ожидается жара и грозы

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КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 1 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, днем местами ожидается кратковременный дождь с грозами. Ветер южный слабый. Средняя температура в дневные часы составит от +25 до +29 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 1 июля: ночью – от +17 до +19, днем – от +29 до +31.

"В ближайшие сутки на реке Днестр, на участке Грушка - Каменка, Дубоссары - Григориополь ожидается подъем уровня на 30-60 см, на остальной части реки Днестр и Прут и малых рек в водном режиме существенных изменений не ожидается", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

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В пятницу, 2 июля, температурный максимум составит от +25 до +28 градусов, на всей территории страны пройдут грозовые дожди. Днем позже, 3 июля, ожидается от +25 до +29, местами также грозовые дожди. Такая погода продержится до 7 июля.

Праздники и народные приметы

В этот день 1 июля православные верующие чтут память святых мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. Согласно преданию, они были римскими воинами.

На Руси 1 июля посвящали богу солнца – Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: считалось, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.

Считалось, что на Ярилу все живое начинает плодоносить.

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