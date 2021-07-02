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Самый точный прогноз погоды: дождливое начало июля

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1798)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 2 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, кратковременных дождях с грозами, ночью местами сильные дожди. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +23 до +28 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 2 июля: ночью – от +18 до +20, днем – от +24 до +26.

"3 июля  без существенных изменений. Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

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В субботу ожидается от +23 до +28 градусов тепла, местами также кратковременные грозовые дожди. Такая погода продержится до 7 июля. День без осадков синоптики прогнозируют на 8 июля.

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Православная церковь 2 июля чтит память Зосимы Аполлониадского - фракийского святого. Кроме Зосимы, в этот день нередко вспоминают и святого Иова.

Этому праведнику принято было молиться об избавлении от несправедливой обиды и всяческих наговоров.

 

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Тема:
Погода в Молдове (1798)

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Теги:
климат, дожди, прогноз, погода

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