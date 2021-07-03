Погодные рекорды Молдовы 3 июля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Самое холодное 3 июля на территории Молдовы регистрировано в середине прошлого века.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1942 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,5 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 3 июля зафиксировали совсем недавно, в 2012 году. Тогда термометры показали +33,5 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 24 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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