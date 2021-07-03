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Сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций продемонстрировали методы спасения на водах

Самый точный прогноз погоды: снова дожди

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1800)
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КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 3 июля погода в Молдове будет определяться влиянием областью нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, кратковременных дождях с грозами. Ветер будет дуть северо-западный слабый. Средняя температура в дневные часы составит от +23 до +28 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 3 июля: ночью – от +15 до +17, днем – от +25 до +27.

"4 июля ожидается погода без существенных изменений. Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Самый точный прогноз погоды: чего ждать на следующей неделе>>>

В воскресенье ожидается от +24 до +28 градусов, местами также кратковременные грозовые дожди. Такая погода продержится до 7 июля. С 8 июля температура немного повысится, осадков не ожидается.

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Праздники и народные приметы

В этот день православные верующие чтут память епископа Патарского Мефодия, жившего в III веке, вероятнее всего, в Филиппах Македонских.

На Руси к этому времени поспевали хлеба, на них слетались перепела. Поэтому у охотников начинался период легкой охоты. На Мефодия каждый из них старался подстрелить хотя бы одну перепелку.

Опытные охотники обращали внимание на приметы. Так, если над озимым хлебом носится паутина или летает мошкара, это значит, что рядом затаилась птица. При этом в месте, где слышнее всего перепелиный свист, успеха можно было ожидать менее всего.

Увидеть белого перепела предвещало счастье. Если же кому-то удавалось поймать эту птицу, считалось, что это принесет удачу.

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Тема:
Погода в Молдове (1800)

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Теги:
прогноз погоды, кишинев, Молдова, погода

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