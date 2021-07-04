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Одуванчик

Погодные рекорды Молдовы 4 июля

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210704/35356703/Pogodnye-rekordy-Moldovy-4-iyulya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. Самое холодное 4 июля на территории Молдовы регистрировано в начале прошлого века.

Сбор урожая картофеля
© Sputnik / Антон Денисов
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Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1902 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,5 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 4 июля зафиксировали совсем недавно, в 2012 году. Тогда термометры показали +34,7 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
Молдова, рекорды, погода

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