Самый точный прогноз погоды: когда прекратятся дожди

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 4 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, местами ожидаются небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный слабый. Средняя температура в дневные часы составит от +24 до +28 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 4 июля: ночью – от +15 до +17, днем – от +25 до +27.

"В понедельник без изменений. В ближайшие сутки на реках Днестр, Прут и малых реках в водном режиме существенных изменений не ожидается", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

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Так, 5 июля температурный максимум составит также от +24 до +28 градусов, на севере страны местами возможны слабые грозовые дожди. Днем позже, 6 июля, ожидается от +23 до +28, местами также вероятны кратковременные грозовые дожди. На 7 июля передают до +29 и также возможны осадки. С 8 июля температурный максимум составит от +25 до +30 и без осадков.

Праздники и народные приметы

Православные верующие 4 июля почитают Коробейниковскую-Казанскую икону Божией Матери и Калужскую икону Божией Матери, а также вспоминают преподобных Иулия пресвитера и Иулиана диакона.

Согласно народным поверьям, если в этот день утки в воде начали плескаться и нырять, то это к дождю. Считалось, если облака высокие и медленно двигаются, то будет хорошая погода. Также люди верили, что если около звезд красные и белые круги, то это также предвещает хорошую погоду.

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