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природа

Погодные рекорды Молдовы 5 июля

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210705/35365540/Pogodnye-rekordy-Moldovy-5-iyulya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Самое холодное 5 июля на территории Молдовы зарегистрировано в середине 80-х годов прошлого века.

Сбор урожая картофеля
© Sputnik / Антон Денисов
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Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1984 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,9 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 5 июля зафиксировали совсем недавно, в 2000 году. Тогда термометры показали +36 градусов.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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