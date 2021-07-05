Погодные рекорды Молдовы 5 июля

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Самое холодное 5 июля на территории Молдовы зарегистрировано в середине 80-х годов прошлого века.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1984 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,9 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 5 июля зафиксировали совсем недавно, в 2000 году. Тогда термометры показали +36 градусов.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,1 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>