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Сильная жара в Молдове

Самый точный прогноз погоды: сначала дожди, а потом африканская жара

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 5 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления. Синоптики сообщают об облачности с прояснением, ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни с градом. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Средняя температура в дневные часы составит от +22 до +27 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 5 июля: ночью – от +17 до +19, днем – от +23 до +25.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды. Предупреждение будет действовать 5-6 июля.

"В вторник без изменений. В ближайшие сутки на реке Прут на участке села Крива – села Ширеуцы ожидается подъем уровня воды на 50-100 сантиметров, без негативных последствий, на остальной части рек Прут и Днестр, а также малых рек в водном режиме существенных изменений не ожидается", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Самый точный прогноз погоды: чего ждать на следующей неделе>>>

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Так, 6 июля температурный максимум составит также от +22 до +27 градусов, ожидаются грозовые дожди. Днем позже, 7 июля, прогнозируется +24 до +29, в целом без осадков. На 8 июля передают до +30 и без осадков. Такая же погода сохранится и 9 июля. С 10 июля температурный максимум составит от +28 до +33 и без осадков.

Праздники и народные приметы

Православные верующие 5 июля почитают память священномученика Евсевия, епископа Самосатского, мучеников Зинона и Зины, мучеников Галактиона, Иулиании и Сатурнина.

Согласно народным поверьям, в этот день не было принято ничего укорачивать – ногти, одежду, волосы. В народе верили, что так можно сократить количество прожитых лет. Сны в эту ночь могут быть вещими.

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Теги:
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