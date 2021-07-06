Самый точный прогноз погоды: на смену дождям придет жара

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 6 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают об облачности, ночью кратковременные грозовые дожди, днем также местами дождь. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура в дневные часы составит от +22 до +27 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 6 июля: ночью – от +15 до +20, днем – от +22 до +27.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды. Предупреждение будет действовать и 6 июля.

"В ближайшие сутки на реке Прут на участке села Ширеуцы – Костешты и малых рек ожидается подъем уровня воды на 30-50 сантиметров без негативных последствий, на реке Днестр на участке Дубоссары – Бендеры ожидается спад уровня воды на 20-60 сантиметров, на остальных частях рек Прут, Днестр и малых рек в водном режиме существенных изменений не ожидается.

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На следующий день, 7 июля, прогнозируется +24 до +29, кратковременные дожди. На 8 июля передают до +30 и без осадков. Такая же погода сохранится и 9 июля. С 10 по 12 июля температурный максимум составит от +28 до +33 и без осадков.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 6 июля отмечают день памяти святой мученицы Агриппины (Аграфены), которая еще в молодые годы решила отказаться от вступления в брак, посвятив свою жизнь служению Богу.

В то время были распространены гонения в отношении христиан. Вскоре Аграфена была схвачена и подвержена мучениям, так как не желала отказываться от христианства в пользу идолопоклонства. Мученица умерла в тюрьме от полученных ран. Похоронили ее три христианки, которые заметили, что у гроба Аграфены стали совершаться чудеса.

Люди верили, что если в этот день не поет соловей, то скоро можно будет собрать урожай ячменя. Также считалось, что рожденный 6 июля удачлив и способен делиться своим везением с близкими людьми. Дождь в этот день сулит еще пять дней сырой погоды. Люди полагали, что если 6 июля попариться в бане, то можно обрести здоровье.

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