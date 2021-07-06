Погодные рекорды Молдовы 6 июля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Самое холодное 6 июля на территории Молдовы зарегистрировано в середине 80-х годов прошлого века.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1984 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,9 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 6 июля зафиксировали в 1988 году. Тогда термометры показали +36,1 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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