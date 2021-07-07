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Самый точный прогноз погоды: дожди местами продолжатся

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1804)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210707/35391046/tochnyj-prognoz-pogody-v-moldove-na-7-8-iyulya-gismeteo.html

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 7 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.

Переменная облачность, местами слабые кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-восточный слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +24 до +29 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 7 июля: ночью от +17 до +19, а днем от +24 до +29 градусов.

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На следующий день, 8 июля, прогнозируется +25 до +30, без осадков. Такая же погода сохранится и 9 июля. С 10 по 12 июля температурный максимум составит от +28 до +33 градусов, без осадков.

Праздники и народные приметы

Православный календарь 2020
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Православный календарь на 2020 год
Праздник Ивана Купала отмечается 7 июля. Одним из символов праздника Ивана купала является цветок Иван-да-Марья. Сам праздник появился еще во времена язычества, но сегодня он имеет христианское происхождение и связан с именем Иоанна Крестителя, который был особенно приближен к Иисусу Христу, предсказал его приход на землю и крестил Спасителя в водах реки Иордан. Поэтому и появился обычай купаться в день 7 июля. Считалось, что на Ивана Купала любая вода обладает целебными свойствами.

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Также одна из примет на 7 июля — если трава очень сильно пахнет, то скоро пойдет дождь. Если же россыпь звезд на небе в ночь на Ивана Купала, то будет много грибов.

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Тема:
Погода в Молдове (1804)
Теги:
климат, прогноз, погода

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