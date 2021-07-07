Самый точный прогноз погоды: дожди местами продолжатся

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 7 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Переменная облачность, местами слабые кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-восточный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы составит от +24 до +29 градусов по Цельсию.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 7 июля: ночью от +17 до +19, а днем от +24 до +29 градусов.
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На следующий день, 8 июля, прогнозируется +25 до +30, без осадков. Такая же погода сохранится и 9 июля. С 10 по 12 июля температурный максимум составит от +28 до +33 градусов, без осадков.
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Также одна из примет на 7 июля — если трава очень сильно пахнет, то скоро пойдет дождь. Если же россыпь звезд на небе в ночь на Ивана Купала, то будет много грибов.
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