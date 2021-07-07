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Погодные рекорды Молдовы 7 июля

© Sputnik / Irina Leahova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1803)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210707/35391861/pogodnye-rekordy-moldovy-7-july.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Самое холодное 7 июля на территории Молдовы было зарегистрировано дважды в прошлом веке.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

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По информации синоптиков, в 1965 и 1976 годах в этот день воздух прогрелся всего до +10,2 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 7 июля зафиксировали в 1968 году.

Тогда термометры показали +35,6 градусов.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1803)

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