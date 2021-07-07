Погодные рекорды Молдовы 7 июля

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Самое холодное 7 июля на территории Молдовы было зарегистрировано дважды в прошлом веке.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1965 и 1976 годах в этот день воздух прогрелся всего до +10,2 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 7 июля зафиксировали в 1968 году.
Тогда термометры показали +35,6 градусов.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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