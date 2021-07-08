Самый точный прогноз погоды: жаркий день и без осадков

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КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 8 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.

Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +27 до +32 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 8 июля: ночью от +17 до +19, а днем от +28 до +30 градусов.

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"В ближайшие сутки на реке Днестр ожидается колебание уровня воды на 20-40 сантиметров, на реке Прут и малых реках в водном режиме существенных изменений не ожидается", – говорится в сообщении Гидрометеослужбы.

На следующий день, 9 июля, прогнозируется до +32 градусов, без осадков. Такая же погода сохранится и 10 июля. С 11 по 13 июля температурный максимум составит от +28 до +33 градусов, однако, вновь будут дожди. 14 июля ожидается теплый день без осадков.

Праздники и народные приметы

Православная церковь отмечается День памяти святых Петра и Февронии. Их почитают как хранителей супружеской любви и покровителей семейного очага.

В народе верили, что если в этот день установилась жаркая погода, то зной продержится еще 40 дней. Также считалось, если на Петра и Февронию торговец отработает весь день со своей женой, то в семье весь год будет достаток.

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